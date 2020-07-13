سهم أملاك العالمية يرتفع 10 % في أول أيام تداوله

2020-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

قاد سهم أملاك العالمية صعود الأسهم السعودية في جلسة اليوم الاثنين 13 يوليو 2020 حيث صعد بشكل لافت منذ الساعات الأولى من في أول جلسات التداول اليوم.

وصعد سهم أملاك العالمية اليوم بواقع 10 % تقريبًا أو ما يعادل 1.60 ريال حيث افتتح التداول اليوم عند سعر 16 ريالًا للسهم الواحد فيما وصل السعر في مزاد الإغلاق إلى 17.60 ريال.

توزيع أرباح سهم أملاك العقارية

ونشرت السوق المالية السعودية – تداول – اليوم بيانًا من الشركة تضمن توصية مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام 2019م.

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وبلغ إجمالي أرباح سهم أملاك العقارية 67,950 مليون ريال سعودي توزع على 90,600,000 سهم حيث تبلغ حصة السهم الواحد 0.75 ريال فيما بلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الإسمية 7.5 %.

تاريخ استحقاق أرباح أملاك

وقالت الشركة بحسب بيانها المنشور على موقع تداول إن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة (والذي سيتم تحديده لاحقًا) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

موعد توزيع أرباح سهم أملاك العالمية

وقالت الشركة إنه سيتم تحديد تاريخ دفع التوزيعات لاحقًا بعد موافقة الجمعية العامة للشركة على هذه التوصية.

كما دعت الشركة مساهميها الكرام إلى تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلًا في حساباتهم مباشرة.

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