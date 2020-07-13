خالد الفيصل لـ المحافظين: تابعوا تطبيق البروتوكولات الوقائية ومشاريع التنمية

2020-07-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل شكره لمحافظي محافظات المنطقة نظير أعمالهم منذ بدء جائحة كورونا والتي تمّت بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بهدف متابعة كل ما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة سكان المحافظات.

تطبيق البروتوكولات الوقائية

وأكد أمير منطقة مكة المكرمة لدى ترؤس سموه عبر الاتصال المرئي الاجتماع السنوي الثاني لمحافظي محافظات المنطقة على ضرورة تطبيق البروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا وتوعية سكان المحافظات بأهمية التقيد بها بما يحقق السلامة العامة ويحدّ من انتشار الفيروس.

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ولفت الأمير خالد الفيصل إلى أهمية متابعة مشاريع التنمية وتلمّس حاجات أهالي المحافظات، بالإضافة لتسهيل أمور المراجعين وإنجاز معاملاتهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم، منوهًا إلى ضرورة أن يباشر كل مسؤول صلاحياته الممنوحة له وفق الأنظمة وتسخيرها لتحقيق المصلحة العامة وقضاء حوائج الناس.

متابعة أعمال إسكان العمال

واستعرض أمير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع الأعمال التي أشرفت على تنفيذها المحافظات بالتنسيق مع الجهات الحكومية خلال جائحة كورونا ومن بينها أعمال إسكان العمال والإشراف على حملة برًا بمكة، كذلك متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، والخدمات الطبية المقدمة لسكان هذه المحافظات، كما اطلّع سموه على خطط تطوير العمل في المحافظات بما يضمن تقديم الخدمة الأفضل للمراجعين والسكان على حدٍ سواء.

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