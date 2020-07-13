- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم جودة الحياة يوقع اتفاقية لإنشاء أول مدرسة فرنسية لتعليم فنون الطهي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جودة الحياة يوقع اتفاقية لإنشاء أول مدرسة فرنسية لتعليم فنون الطهي
بهدف تطوير المطبخ السعودي بمعايير فندقية عالمية
متابعات الخليج 365 - واس
وقع مركز برنامج جودة الحياة اتفاقية تعاون استراتيجية مع إحدى شركات التعليم والتطوير،للتنسيق لإنشاء أول فرع لإحدى المدارس الفرنسية العالمية المتخصصة في فنون الطهي في المملكة، بالتعاون مع هيئة فنون الطهي.
تقديم المناهج والبرامج التعليمية للطهي
وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة “تقديم المناهج والبرامج التعليمية للطهي في القطاع الترويحي للمواطنين ” إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030، التي يعمل مركز برنامج جودة الحياة على تنفيذها، وتهدف إلى جذب المواهب لهذا القطاع، وزيادة عدد الطهاة في المملكة ، وتطوير المطبخ السعودي.
تطوير قطاع فنون الطهي
وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة فهد بن إبراهيم العقيل، أن هذه الخطوة تعزز الجهود التكاملية بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص في تطوير قطاع فنون الطهي وتطوير المطبخ السعودي بمعايير فندقية عالمية.
يذكر أن المركز بالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية “مسك “، ابتعث العام الماضي 30 طالباً وطالبة للدراسة في مدرسة كوردون بلو العالمية في باريس، ويتوقع تخرجهم نهاية 2020م ، فيما زار رئيس لجنة برنامج جودة الحياة الأستاذ أحمد الخطيب،المبتعثين العام الماضي لمتابعة مسيرتهم التحصيلية.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر جودة الحياة يوقع اتفاقية لإنشاء أول مدرسة فرنسية لتعليم فنون الطهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.