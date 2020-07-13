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2020-07-13 جيبوتي: استهداف الحوثيين للمملكة عدوان سافر يهدد أمن واستقرار المنطقة جددت وقوفها وتضامنها الدائم مع السعودية ضد الإرهاب متابعات الخليج 365 - واس أدانت جمهورية جيبوتي عملية إطلاق المليشيات الحوثية صواريخ بالستية وطائرات دون طيار “مفخخة” من داخل الأراضي اليمنية تجاه أراضي المملكة.

وقال عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمه في تصريح له: “إن إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المفخخة المسيرة تجاه الأعيان والمناطق المدنية المأهولة بالسكان يعد عدوانًا سافرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ومخالف للقانون الدولي الإنساني”.

وجدد وقوف وتضامن بلاده الدائم مع المملكة ضد هذا العدوان السافر.



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