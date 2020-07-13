الباص السياحي ذو الطابقين يُطلق جولاته في أبها

2020-07-13

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - عسير

انطلقت فعالية “الباص السياحي” لتجوب أبرز المعالم في مدينة أبها، حيث تتضمن هذه الفعالية برنامجًا ترفيهيًا لزيارة أهم المواقع الحضارية والسياحية والثقافية بأبها.

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تفعيل برنامج المسارات السياحية

وتأتي فعالية “الباص السياحي” التي أطلقها مجلس التنمية السياحية بالمنطقة مؤخرًا بالتعاون مع مجموعة الحكير، ضمن برنامج المسارات السياحية.

وينطلق “الباص السياحي” ذو الطابقين، ليجوب مدينة أبها على مسارات لأهم وأشهر معالم المنطقة، ومنها مسرح طلال مداح بقرية المفتاحة، ومرورًا بجامع الملك فيصل، والمدينة العالية، وحديقة أبو خيال، والجبل الأخضر، ثم وسط المدينة، ومتحف عسير الوطني وصولًا إلى شارع الفن.

تعريف الزوار بمدينة أبها

ويساهم “الباص السياحي” في تعريف الزوار والسياح بمدينة أبها، من خلال تعريفهم على العديد من المواقع السياحية والأثرية والثقافية، وأهم مواقع الجذب السياحية.

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