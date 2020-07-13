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رفع 92 ألف طن من النفايات خلال أسبوع في عسير
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - عسير
تواصل أمانة منطقة عسير وبلدياتها أعمالها في رفع المخلفات ومعالجة كافة عناصر التشوه البصري في كافة مدن ومحافظات المنطقة؛ وذلك ضمن جهود تنفيذ محاور مبادرة معالجة التشوه البصري.
تطهير وتعقيم حوالي 23.058 ألف حاوية
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأنه قد تم رفع نحو 73.872 طنًا من النفايات ونحو 18.204 أطنان من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من عدة مواقع متفرقة في المنطقة خلال الأسبوع الماضي بينما تم تطهير وتعقيم حوالي 23.058 ألف حاوية.
معالجة التشوه البصري
وبيّن أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير وبلدياتها تكثف أعمالها بهدف القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بكافة أشكاله.
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