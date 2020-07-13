السعودية | الإعلامي فقندش يخرج من تجربة كورونا بعد أن فقد شقيقه

شكرا لقرائتكم الإعلامي فقندش يخرج من تجربة كورونا بعد أن فقد شقيقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يتوقع الإعلامي السعودي "علي فقندش" أن يخرج من المستشفى وحيداً، بعد إصابته بفيروس كورونا، وأن شقيقه الذي كان يقاسمه الإصابة، يتوفى جراء المرض.

وفي حديثه مع "العربية.نت"، أشار إلى أن شقيقه سيف الذي يصغره بعامين، أصيب بالفيروس قبله بيومين، و"كنت في تواصل معه عبر الهاتف من داخل المستشفى، إلى حين دخوله العناية المركزة حيث انقطع التواصل معه، ونظراً لما يعانيه من مشاكل صحية في الرئة، تسببت له بمضاعفات صحية، وعدم قدرته على مجابهة المرض ومقاومته".

وقال فقندش: "بقيت في المستشفى لمدة 21 يوماً، ما بين علاج عادي وعناية مركزة، والبداية كانت عبارة عن سعال وسخونة وضيق في التنفس، وبعد 10 ساعات من إجراء التحاليل، تأكدت إصابتي بالمرض، وبعد السخونة تدهورت الحالة الصحية وعدم قدرتي والسيطرة على وظائف الجسم، والرغبة في النوم المتواصل، ولم أكن أعلم بتواريخ الأيام، حينها كنت أعيش حالة إعياء تام وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين طوال 21 يوما، منها 6 أيام داخل العناية المركزة".

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وأضاف: "الحمد لله ربنا لطف وأكرمني بالصحة والعافية من هذا المرض المزعج والمعطل للحياة، فالمرض مخيف ويحتاج الى التعامل معه بحذر، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ويمكن أن يأتي في أي لحظة، قد كانت تجربة عصيبة".

وتصدر الإعلامي السعودي، علي فقندش، المستشار الإعلامي للفنان محمد عبده، محرك البحث غوغل بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ومن داخل المستشفى نشر علي فقندش، مقطع فيديو ليطمئن من خلال جمهوره ومحبيه على صحته، وأنه يتواجد في المستشفى لإجراء التحليل ولم تظهر النتيجة، وبعد ظهور الأعراض عليه، قرر التأكد وتوجه على الفور خاصة أنه خالط حالتين مصابتين بكورونا.

يُذكر أن علي فقندش، كاتب ومؤرخ وناقد فني سعودي من أصل يمني، ولد في العام 1957، ورأس قسم الفن في صحيفة عكاظ، ويعد أرشيفاً للذاكرة الغنائية في السعودية، وأجرى علي فقندش (63 عامًا) مئات المقابلات الصحافية مع معظم أهل الفن والإعلام والرياضة والسياسة من مختلف الدول العربية، ووثَّق كل ذلك عبر إصداراته المتعددة، منها كتابه "هم وأنا" الذي تحول إلى برنامج رمضاني تلفزيوني؛ إذ قدم العديد من البرامج الفنية، كما صدرت له مجموعة من المؤلفات؛ منها كتاب "أوراق من حياة الخفاجي"، و"الأغاني.. قصص وحكاوي".