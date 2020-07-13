السعودية | استعدادات لإنشاء أول مدرسة فرنسية لفنون الطهي ‏في السعودية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وقّع مركز "برنامج جودة الحياة" في السعودية اتفاقية تعاون استراتيجية مع إحدى شركات التعليم والتطوير، بهدف التنسيق لإنشاء أول فرع لإحدى المدارس الفرنسية العالمية المتخصصة في فنون الطهي في السعودية، وذلك بالتعاون مع "هيئة فنون الطهي".
وتأتي الخطوة ضمن مبادرة "تقديم المناهج والبرامج التعليمية للطهي في القطاع الترويحي للمواطنين"، وهي إحدى مبادرات رؤية 2030 التي يعمل "برنامج جودة الحياة" على تنفيذها، والتي تهدف إلى جذب المواهب لهذا القطاع وزيادة عدد الطهاة في السعودية وتطوير المطبخ السعودي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز، فهد العقيل، أن هذه الخطوة تعزز الجهود التكاملية بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص في تطوير قطاع فنون الطهي وتطوير المطبخ السعودي بمعايير فندقية عالمية.
يذكر أن المركز، وبالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك"، ابتعث العام الماضي 30 طالباً وطالبة للدراسة في مدرسة كوردون بلو العالمية في باريس، ويتوقع تخرجهم نهاية عام 2020.
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