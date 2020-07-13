السعودية | استعدادات لإنشاء أول مدرسة فرنسية لفنون الطهي ‏في السعودية

شكرا لقرائتكم استعدادات لإنشاء أول مدرسة فرنسية لفنون الطهي ‏في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقّع مركز "برنامج جودة الحياة" في السعودية اتفاقية تعاون استراتيجية ‏مع إحدى شركات التعليم والتطوير، بهدف التنسيق لإنشاء أول ‏فرع ‏لإحدى المدارس الفرنسية العالمية المتخصصة في فنون الطهي ‏في السعودية، وذلك بالتعاون مع "هيئة فنون الطهي".

وتأتي الخطوة ضمن مبادرة "تقديم المناهج ‏والبرامج التعليمية للطهي في القطاع الترويحي للمواطنين"، وهي ‏إحدى ‏مبادرات رؤية 2030 التي يعمل "برنامج جودة ‏الحياة" على تنفيذها، والتي تهدف إلى جذب المواهب لهذا ‏القطاع ‏وزيادة عدد الطهاة في السعودية وتطوير المطبخ السعودي‎‏. ‏

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز، فهد العقيل، أن ‏هذه الخطوة تعزز الجهود التكاملية بين الجهات الرسمية ‏والقطاع ‏الخاص في تطوير قطاع فنون الطهي وتطوير المطبخ السعودي ‏بمعايير فندقية عالمية‎‏.

‏يذكر أن المركز، وبالتعاون مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان ‏الخيرية "مسك"، ابتعث العام الماضي 30 طالباً وطالبة ‏للدراسة ‏في مدرسة كوردون بلو العالمية في باريس، ويتوقع تخرجهم نهاية عام ‏‏2020.‏