، من نقطة التجمع وصولاً للحرم .. هذه الخطة المرورية لحج 1441هـ الاستثنائي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسلك الحافلات بعد الفرز مسارين .. شملت جميع تحركات الحجاج

أعلنت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور عن إعداد الخطة المرورية لموسم حج هذا العام 1441هـ، والمتضمنة المسار المروري من نقطة التجمع بمحافظة جدة، وصولاً إلى الحرم المكي الشريف.

وجاءت الخطة على النحو الآتي: تسلك الحافلات طريق مكة - جدة السريع حتى الوصول لنقطة الفرز، ومن ثم تسلك المسار الأول طريق أم القرى - ساحة الشبيكة أو المسار الثاني عن طريق الدائري الثالث، ومن ثم أنفاق كدي أجياد وشارع أجياد، على أن تسلك الحافلات عند تصعيد الحجاج من الحرم المكي إلى أبراج منى "مقر السكن" طريق الملك عبدالعزيز، مروراً بأنفاق أجياد ومحبس الجن وساحة الجمرات وطريق 68 الملك فهد.

وعند نقل الحجاج من نقطة التجمع بمكة المكرمة إلى أبراج منى، فسوف تسلك الحافلات الطريق الدائري الثالث ومن ثم طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز، فجسر الملك خالد ثم طريق 68 الملك فهد.

كما تضمنت الخطة مسار نقل الحجاج من أبراج منى إلى مسجد نمرة بمشعر عرفات، ويكون الانطلاق من طريق 68 الملك فهد وشارع 511 وطريق 56 الجوهرة والطريق العرضي الأول، وتسلك الحافلات طريق المشاة رقم 1 شمال مسجد نمرة أو طريق 52 جنوب مسجد نمرة للوصول إلى المسجد.

وسيكون خط سير الحافلات أثناء نقل الحجاج من مسجد نمرة إلى مخيمات مشعر عرفات عن طريق المشاة رقم 1 ومن طريق 52 والالتقاء في نقطة الفرز ثم إلى الطريق العرضي الثالث 79 وصولاً إلى جبل الرحمة ثم طريق 72.

وعن خطة النفرة؛ تسلك الحافلات أثناء النفرة من عرفات وصولاً إلى مسجد المشعر الحرام بمزدلفة طريق سوق 62 وطريق سوق العرب وطريق 91 الدائري الغربي، وطريق رقم 3 وطريق الملك فيصل وطريق المشاة رقم 4.

وعن خطة أن النفرة من مزدلفة إلى مشعر منى حتى وصول الحجاج إلى الأبراج أو الجمرات؛ سيكون عن طريق الملك فيصل مروراً بطريق 903، وطريق الملك عبدالعزيز وصولاً إلى نقطة الفرز، بحيث تسلك الحافلات بعد الفرز مسارين، المسار الأول طريق الملك فيصل إلى جسر الجمرات، والمسار الثاني جسر الملك خالد ثم طريق 68 الملك فهد.

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قيادة قوات أمن الحج موسم حج