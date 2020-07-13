محمد بن مسعود - الدمام - المعمرة تماثلت للشفاء بعد مرور 14 يوماً وغادرت المركز وهي بصحة جيدة ولله الحمد نجحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ممثلةً في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة وبفضل من الله عز وجل في معالجة مريضة تبلغ من العمر (105) أعوام أصيبت بفيروس كورونا (covid-19). وكانت المريضة قد أدخلت إلى الطوارئ، وبعد عمل الإجراءات التشخيصية تبين أنها تعاني من ضيق في التنفس واضطرابات في نبضات القلب، فأدخلت إلى العناية المركزة القلبية في الجناح المخصص للمصابين بفيروس كورونا في المركز، وتم إعطاؤها العلاج اللازم تحت المراقبة الحيوية، حتى تماثلت للشفاء بعد مرور 14 يوماً، وغادرت المركز وهي بصحة جيدة ولله الحمد.فيروس كورونا الجديد

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 02:44 PM المعمرة تماثلت للشفاء بعد مرور 14 يوماً وغادرت المركز وهي بصحة جيدة ولله الحمد Advertisements مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض يعلن تعافي مريضة عمرها 105 أعوام من كورونا مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض يعلن تعافي مريضة عمرها 105 أعوام من كورونا نجحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ممثلةً في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة وبفضل من الله عز وجل في معالجة مريضة تبلغ من العمر (105) أعوام أصيبت بفيروس كورونا (covid-19). وكانت المريضة قد أدخلت إلى الطوارئ، وبعد عمل الإجراءات التشخيصية تبين أنها تعاني من ضيق في التنفس واضطرابات في نبضات القلب، فأدخلت إلى العناية المركزة القلبية في الجناح المخصص للمصابين بفيروس كورونا في المركز، وتم إعطاؤها العلاج اللازم تحت المراقبة الحيوية، حتى تماثلت للشفاء بعد مرور 14 يوماً، وغادرت المركز وهي بصحة جيدة ولله الحمد. الكلمات المفتاحية

، مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض يعلن تعافي مريضة عمرها 105 أعوام من كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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