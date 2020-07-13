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نجحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ممثلةً في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة وبفضل من الله عز وجل في معالجة مريضة تبلغ من العمر (105) أعوام أصيبت بفيروس كورونا (covid-19).
وكانت المريضة قد أدخلت إلى الطوارئ، وبعد عمل الإجراءات التشخيصية تبين أنها تعاني من ضيق في التنفس واضطرابات في نبضات القلب، فأدخلت إلى العناية المركزة القلبية في الجناح المخصص للمصابين بفيروس كورونا في المركز، وتم إعطاؤها العلاج اللازم تحت المراقبة الحيوية، حتى تماثلت للشفاء بعد مرور 14 يوماً، وغادرت المركز وهي بصحة جيدة ولله الحمد.فيروس كورونا الجديد
13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 02:44 PM
المعمرة تماثلت للشفاء بعد مرور 14 يوماً وغادرت المركز وهي بصحة جيدة ولله الحمد
نجحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ممثلةً في مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة وبفضل من الله عز وجل في معالجة مريضة تبلغ من العمر (105) أعوام أصيبت بفيروس كورونا (covid-19).
وكانت المريضة قد أدخلت إلى الطوارئ، وبعد عمل الإجراءات التشخيصية تبين أنها تعاني من ضيق في التنفس واضطرابات في نبضات القلب، فأدخلت إلى العناية المركزة القلبية في الجناح المخصص للمصابين بفيروس كورونا في المركز، وتم إعطاؤها العلاج اللازم تحت المراقبة الحيوية، حتى تماثلت للشفاء بعد مرور 14 يوماً، وغادرت المركز وهي بصحة جيدة ولله الحمد.
، مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض يعلن تعافي مريضة عمرها 105 أعوام من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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