شكرا لمتابعة خبر عن أبرز تفاصيل الخطط المرورية لحج هذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور الخطة المرورية لموسم حج هذا العام.

وتضمنت الخطة المسار المروري من نقطة التجمع بمحافظة جدة، وصولاً إلى الحرم المكي الشريف، ومسار نقل الحجاج من أبراج منى إلى مسجد نمره بمشعر عرفات.

كما حددت مسار الحافلات أثناء النفرة من عرفات وصولاً إلى مسجد المشعر الحرام بمزدلفة، وكذلك المسار من النفرة من مزدلفة إلى مشعر منى حتى وصول الحجاج إلى الأبراج أو الجمرات.

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وسوف تسلك الحافلات طريق مكة - جدة السريع حتى الوصول لنقطة الفرز، ثم المسار الأول طريق أم القرى - ساحة الشبيكة أو المسار الثاني عن طريق الدائري الثالث، ومن ثم أنفاق كدي أجياد وشارع أجياد ثم تسلك الحافلات طريق الملك عبدالعزيز، عند تصعيد الحجاج من الحرم المكي إلى أبراج منى.

وأضافت أن الحافلات ستسلك الطريق الدائري الثالث، ثم طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز وجسر الملك خالد وطريق 68 الملك فهد، في حال نقل الحجاج من مكة المكرمة إلى أبراج منى.

وأشارت إلى أنه في حال نقل الحجاج من أبراج منى إلى مسجدة نمره، فسيكون المسار من طريق 68 الملك فهد وشارع 511 وطريق 56 الجوهرة والطريق العرضي الأول، ثم طريق المشاه رقم 1 شمال مسجد نمره أو طريق 52 جنوب مسجد نمره للوصول إلى المسجد.

وستسير الحافلات من مزدلفة طريق سوق 62 وطريق سوق العرب وطريق 91 الدائري الغربي، وطريق رقم 3 وطريق الملك فيصل وطريق المشاه رقم 4، وذلك في حال نقل الحجاج من عرفات وصولاً إلى مسجد المشعر الحرام .