شكرا لمتابعة خبر عن ‏قائمة محدثة بتطبيقات توجيه سيارات الأجرة المرخصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للنقل، اليوم الاثنين، عن ‏قائمة محدثة بتطبيقات توجيه سيارات الأجرة المرخصة من قبل الهيئة في شهر يوليو 2020م.

وشملت القائمة، التي نشرتها الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: شركة أوبر السعودية المحدودة، مؤسسة جميل لتوجيه المركبات، شركة التمكين السريع، شركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات، شركة السرعة الإلكترونية التجارية، تطبيق نواعم للنقل البري.

وتضمنت القائمة: شركة إيجو لتقنية المعلومات، مؤسسة كداد للنقل البري، شركة كرم السيارة لتوجيه المركبات، شركة كيان رحلة لتقنية المعلومات، مؤسسة ترحال المدن للنقل البري، شركة الخيار الآمن لتقنية المعلومات.