شكرا لمتابعة خبر عن "توكلنا": لا يمكن تعديل رقم الجوال عد إتمام التسجيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح تطبيق "توكلنا" ردا على استفسار لأحد المستخدمين بأنه لا يمكن تعديل رقم الجوال بعد إتمام التسجيل في التطبيق، حتى لو تم تعديله في "أبشر".
ورد التطبيق عبر «تويتر» على استفسار مواطن عن إمكانية تعديل رقم الجوال في التطبيق.
وكان تطبيق «توكلنا» كشف، قبل يومين، عن كيفية التسجيل لمن لا يمتلك حسابًا في «أبشر»، ويرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام حيث يتم تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في "أبشر" من خلال خدمة باسم «تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا».
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