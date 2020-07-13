شكرا لمتابعة خبر عن خطوات ضرورية لحل مشكلة عدم حفظ البريد الإلكتروني على "أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت منصة "أبشر" الطريقة التى تمكن المستفيد من حل مشكلة عدم حفظ البريد الإلكتروني.

ودعت من يواجه هذه المشكلة لاتباع الخطوات التالية:

Advertisements

1-أن يدخل المستفيد إلى حسابه الرسمي عبر المنصة من خلال هاتف محمول، أو جهاز مكتبي، أو لاب توب

2- أن يجدد المحاولة لحفظ البريد الإلكتروني

3-في حال استمرار المشكلة يتم التواصل مع المنصة بشكل مباشر للحصول على الخدمات المطلوبة