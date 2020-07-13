شكرا لمتابعة خبر عن خطوات ضرورية لحل مشكلة عدم حفظ البريد الإلكتروني على "أبشر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت منصة "أبشر" الطريقة التى تمكن المستفيد من حل مشكلة عدم حفظ البريد الإلكتروني.
ودعت من يواجه هذه المشكلة لاتباع الخطوات التالية:
1-أن يدخل المستفيد إلى حسابه الرسمي عبر المنصة من خلال هاتف محمول، أو جهاز مكتبي، أو لاب توب
2- أن يجدد المحاولة لحفظ البريد الإلكتروني
3-في حال استمرار المشكلة يتم التواصل مع المنصة بشكل مباشر للحصول على الخدمات المطلوبة
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