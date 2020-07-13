شكرا لمتابعة خبر عن رئاسة شؤون الحرمين تطلق خمسين رسالة توعوية لضيوف الرحمن وبعدة لغات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مايقارب خمسين رسالة توعوية وتوجيهية لضيوف الرحمن، بست لغات هي :العربية والإنجليزية والفارسية والفرنسية والأردية والبرماوية ، ضمن حملة " خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا " في موسمها الثامن.

وأوضح الوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية رئيس لجنة حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا المهندس ماهر بن منسي الزهراني أن الحملة تطلقها الرئاسة كل عام خلال موسم الحج، وتشتمل على عدة برامج متنوعة وأنشطة متعددة لإظهار حسن الرفادة لحجاج بيت الله الحرام.

وأكد أن الحملة ستقام هذا العام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا وضمان سلامة حجاج ، مشيراً إلى أن الحملة قائمة بمتابعة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وبين المهندس الزهراني أن الحملة استهدفت الالتزام بالزي المحتشم للنساء، والعناية بالأطفال، وإغلاق الهاتف الجوال لعدم قطع خشوع المصلين، وعدم إخراج المصاحف من المسجد الحرام، والتعاون مع العاملين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في عدم التزاحم أثناء الدخول والخروج من المسجد الحرام، وكيفية استخدام السجاد وصناديق الأمانات والسجاد، والاهتمام بالنظافة.