شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ: منتجات استثمارية جديدة لدعم المستثمرين في قطاع الترفيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الاثنين، أن هناك منتجات استثمارية جديدة لدعم المستثمرين في قطاع الترفيه سيتم توفيرها قريباً.
وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر: " تواصلنا مع البنوك وطلبنا توفير منتجات استثمارية جديدة تدعم شبابنا ورجال الأعمال في قطاع الترفيه " .
وأضاف رئيس هيئة الترفيه: " المنتجات بتطلق الأسابيع القادمة وراح تطور قطاع الترفيه بما يسهم في دعم المحتوى الترفيه".
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