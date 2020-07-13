شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق مشروع إنشاء وإدارة مواقف السيارات في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن ماجد الحقيل، وزير الإسكان، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، إطلاق باكورة مشاريع مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في الرياض.

وأضاف، في تغريدة له اليوم الاثنين على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك تم بالشراكة مع القطاع الخاص بمدينة الرياض.

وأكد أن المبادرة تسهم في تحقيق أهداف القطاع البلدي في رفع جودة الحياة في مدن المملكة، لافتا إلى إمكانية الاطلاع على معلومات المشروع من خلال الحساب الرسمي لبوابة الاستثمار البلدي "فرص" بموقع تويتر التالي:هنا