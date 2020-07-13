شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شباب يمتهنون «الباريستا» يروون تجاربهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دخل شباب المملكة في مهنة «الباريستا» أو تحضير القهوة بمختلف أنواعها وتفاصيلها، وخاصة أن القهوة طقس سعودي بامتياز، لا يخلو منها منزل، وتكون حاضرة في جميع الأوقات والمناسبات.

وذكر شاب يعمل في الباريستا، خلال تقرير لقناة الإخبارية، إن الشباب يرتاح أكثر في عمل يناسبهم، أو تكون طبيعة العمل مختلفة عن باقي الأعمال المعهودة، مثل «الباريستا».

وأضاق عامل آخر: إنه عمل من قبل في مطعم لكنه لم يشعر بالمتعة، كان كل ما يفعله هو وضع الطعام على المنضدة فقط، لكن العمل في «الباريستا» به متعة وفن؛ بينما استهلاك المملكة من القهوة بلغ أكثر من 85 ألف طن سنويًّا.