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شكرا لمتابعة خبر عن صور نادرة تجمع الأمير طلال مع الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشرت مؤسسة الملك سعود صوراً نادرة جمعت بين الأمير طلال بن عبدالعزيز، وزير المالية السعودي في عهد الملك سعود، مع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.
وأوضحت المؤسسة أن الصور التقطت أثناء زيارة رسمية قام بها الأمير طلال إلى القاهرة في 20 مارس عام 1961، وحضر اللقاء حينها سفير المملكة محمد المرشدي الزغيبي.
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