شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عائلة "نجود" تزور المركز الطبي بعد إطلاق اسمها عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): زارت عائلة الممارسة الصحية "نجود الخيبري" المركز الطبي الذي سمي بإسمها تخليدا لذكراها. زارت عائلة الممارسة الصحية "نجود الخيبري" المركز الطبي الذي سمي بإسمها تخليدا لذكراها. وقال زوج الراحلة نجود، بأنه يتذكر زوجته أثناء عملها وكيف كانت تساعد المرضى مضيفا بأنه زارها في مركز عملها. وقالت ابنتها مقدمة الشكر للمسؤولين الذين أطلقوا إسمها على المركز مردفة بأنها ستكمل رسالة والدتها .

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