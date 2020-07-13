"الزكاة والدخل" توضح الإجراءات الإلكترونية التى توفرها خدمة العقود

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل الإجراءات الإلكترونية التى توفرها خدمة العقود. أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل الإجراءات الإلكترونية التى توفرها خدمة العقود. وتتمثل أبرز تلك الخدمات فيما يلي: 1-التعديل على تفاصيل العقد Advertisements 2-إضافة التفاصيل المالية والدفعات 3-التوثيق الآلي بين المتعاقدين 4-تجديد أو إنهاء العقد

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