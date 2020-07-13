شكرا لمتابعة خبر عن صورة تارخية لمصافحة الرئيس جمال عبدالناصر للأميرة نزهة بنت سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): نشر حساب الرسمي لمؤسسةالملك سعود، صورة نادرة للرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر وإبنة الملك سعود الأميرة نزهة بنت سعود. نشر حساب الرسمي لمؤسسةالملك سعود، صورة نادرة للرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر وإبنة الملك سعود الأميرة نزهة بنت سعود. وأظهرت الصورة الرئيس عبدالناصر وهو يصافح الأميرة نزهة بإبتسامة عريضة والتي كانت بالقاهرة.

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