شكرا لمتابعة خبر عن أتربة مثارة ورياح نشطة على مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الاثنين، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع في الأمواج على منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل: القنفذة، الليث؛ فيما تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساءً.