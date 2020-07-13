شكرا لمتابعة خبر عن «التنمية العقارية» يجيب على أبرز الأسئلة الشائعة الخاصة بشراء الوحدات السكنية جاهزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجاب الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي صندوق التنمية العقارية عن أبرز الأسئلة الشائعة حول شراء الوحدات السكنية الجاهزة.

وأوضح الحساب بأن المقصود بمنتج شراء وحدة سكنية جاهزة بأنه احد منتجات برنامج التمويل المدعوم ويتيح للمستفيد شراء الوحدة السكنية التي يرغب بها سواء من السوق أو من أحد المشاريع التابعة.

وأشار الحساب في ردوده على بعض الأسئلة، إلى أنه يمكن للمستفيد تأجير الوحدة السكنية الجاهزة من خلال الحصول على تفويض من جهة التمويل.