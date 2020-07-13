شكرا لمتابعة خبر عن «فلكية جدة»: تعامد الشمس الثاني والأخير على الكعبة المشرفة الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):كشفت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الاثنين، أن سماء مكة المكرمة تشهد تعامد الشمس الثاني والأخير على الكعبة المشرفة يوم الأربعاء القادم.
وقالت فلكية جدة: " تشهد سماء مكة المكرمة يوم الأربعاء 15 يوليو 2020 تعامد الشمس الثاني والأخير هذه السنة على الكعبة المشرفة وقت أذان الظهر في المسجد الحرام " .
وأضافت، أنه: " ستكون الشمس على إرتفاع ( 89.59.01 درجة) عند الساعة 12:26:44 ظهراً بالتوقيت المحلي (9:26:44 صباحاً بتوقيت غرينتش) " .
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