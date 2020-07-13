شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" تتفاعل مع صورة العمالة التي تستظل تحت شجرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع صورة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي لعمالة وافدة تستظل من حر الشمس تحت شجرة في الشارع، متوعدة بالتحقيق.

وكان ناشطون تداولوا الصورة وقالوا إن الشركة تخالف القرار الوزاري القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 3 مساءً، وسط مطالبات للشركات بتوفير غرف متنقلة مكيفة مناسبة لهم خلال ساعات إيقاف العمل.

يشار أن القرار دخل حيز التطبيق من 15 يونيو 2020 م، في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.