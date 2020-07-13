شكرا لمتابعة خبر عن صحة جدة تحقق مع طبيبة إعلان مركز التجميل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):

فتحت الشؤون الصحية بجدة، اليوم الاثنين، تحقيقًا عاجلًا مع الطبيبة التي قامت بتسجيل مقطع إعلاني به مخالفات نظامية لمركز تجميل، فيما كانت "صدى" قد تناولت الواقعة.

وقالت "صحة جدة" : " إنه إيمانًا من "صحة جدة" بأهمية التواصل، وتوضيحًا لعموم القراء الأفاضل حول ما جاء في الخبر؛ نوضح أنها اطلعت على المقطع المتداول، وقد صدرت توجيهات مدير الشؤون الصحية بفتح تحقيق عاجل مع الطبيبة؛ لقاء ما تضمنه ذلك المقطع من مخالفات نظامية" .

وأشارت إلى أن امتداح الطبيبة للإجراءات الوقائية في أحد صالونات التجميل النسائي؛ هو تصرف فردي غير مقبول، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق مقتضيات نظام تأديب الموظفين ونظام مزاولة المهن الصحية.