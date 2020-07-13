شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على خطوات حجز موعد لزيارة الأمانات أو البلديات عبر منصة "بلدي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية، من المستفيدين الراغبين في زيارة الأمانات أو البلديات إلى حجز موعد من خلال "منصة بلدي"، حيث حددت الخطوات التي يمكن من خلالها الحجز عبر المنصة.

وقالت الوزارة، أن خطوات حجز موعد لزيارة الأمانات أو البلديات تتضمن الدخول إلى "منصة بلدي"، واختيار خدمة حجز المواعيد الإلكترونية من قائمة "خدمات بلدي"، مع الضغط على إضافة "موعد جديد".

وأوضحت بأن الخطوات تشمل تعبئة بيانات الموعد ثم الضغط على التالي، ومن ثم إرسال، الطلب وطباعة بطاقة الموعد

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