تعرف على كيفية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المنتهية من الجوازات

أوضحت المديرية العامة للجوازات، كيفية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المنتهية فى ظل أثار تداعيات فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وأكدت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه تقرر تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة للوافدين الموجودين داخل المملكة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة.

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أنه سيتم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المنتهية آليًّا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المغردين عبر حساب المديرية العامة للجوازات عبر موقع «تويتر»: «كيف يتم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المنتهية فى ظروف كورونا؟».

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