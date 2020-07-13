مصر تدين إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ بالستية وطائرات مفخخة تجاه المملكة

أدانت جمهورية مصر العربية إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ بالستية وعدد من الطائرات المفخخة بدون طيار تجاه أراضي المملكة العربية السعودية، والتي تم اعتراضها وإسقاطها من قبل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وعبرت وزارة الخارجية المصرية، فى بيان لها اليوم الإثنين، عن تضامن مصر الكامل ووقوفها مع المملكة في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ودعمها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحماية أمنها الوطني.

وجددت مصر التأكيد على أن مثل هذه الهجمات لن تؤدي إلا إلى المزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في اليمن، مع أهمية الاستجابة لكل دعاوى وقف إطلاق النار حتى يتسنى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وذلك استنادًا إلى المرجعيات المتفق عليها، لا سيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦.

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