صورة نادرة للملك عبدالعزيز في رحلة تجريبية لقطار الرياض - الدمام

يعود تاريخها إلى 69 عامًا
نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة تاريخية نادرة للملك عبدالعزيز، في أول رحلة تجريبية لقطار الرياض - الدمام، يعود تاريخها إلى حوالي 69 عامًا.
وذكرت الدارة، عبر تويتر، أن الصورة تم التقاطها عام ١٣٧١هـ/١٩٥١م، عقب افتتاح الملك محطة القطار بالدمام.
ويظهر في الصورة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض آنذاك، ومستشار الملك يوسف ياسين، ورئيس الحرس الملكي محمد الذيب، ونائب رئيس الحرس الملكي سعيد جودة.
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