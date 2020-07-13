تفعيل «وصفتي» لصرف الدواء في 95 مركزًا صحيًّا بجازان

فعٌلت صحة جازان خدمة «وصفتي» في 95 مركزًا صحيًّا، التي تتيح للمستفيد إمكانية صرف الدواء في المكان الأقرب له.

وتتوزع هذه المراكز على القطاعات الصحية بالمنطقة، إذ يوجد 15 مركزًا بالقطاع المركزي، ونفس العدد من المراكز بالقطاع الشمالي، و16 مركزًا بالقطاع الأوسط، و24 مركزًا بالقطاع الجنوبي، و22 مركزًا بالقطاع الغربي، وكذلك مركزان بالقطاع الجبلي، ومركز في قطاع بني مالك.

وبلغ عدد الوصفات الإلكترونية منذ تفعيل خدمة «وصفتي» في هذه المراكز، خلال الفترة من بداية شهر اكتوبر 2019م حتى نهاية شهر يونيو 2020م أكثر من 220 ألف وصفة إلكترونية، منها 15187 في شهر يونيو المنصرم، كما تم صرف وتوصيل 62 وصفة إلكترونية الشهر الماضي لمرضى الأمراض المزمنة إلى منازلهم بالتعاون مع الصيدليات المشاركة.

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وسعيًّا من صحة جازان إلى التوسع في تطبيق هذه الخدمة فقد جرى تدريب الأطباء في مركز السكري بجازان وتفعيل الخدمة في المركز؛ ليستفيد منها مرضى السكري في منطقة جازان.

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