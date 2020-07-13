اليوم.. بدء القبول بـ5 جامعات سعودية بينها «الملك عبدالعزيز» و«حائل»

أعلنت عدة جامعات سعودية بدء القبول السنوي للطلاب والطالبات للعام الجامعي المقبل 1441/1442هـ، اليوم الإثنين، بينها جامعات الملك عبدالعزيز، حائل، الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، تبوك، ونجران.

وأوضحت جامعة حائل بدء القبول السنوي لبرامج درجة البكالوريوس وبرامج درجة دبلوم كلية المجتمع، وبرامج الدبلوم الأكاديمي المدفوع التابع لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، للعام الجامعي 1442هـ، اليوم الإثنين (13 يوليو 2020) عند الساعة 10:00 صباحًا، عبر موقع الجامعة الإلكتروني، كما أعلنت رابط القبول عبر منصات الجامعة الإلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفتحت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، يوم غدٍ، باب القبول للطلاب والطالبات للعام الجامعي المقبل 1441/1442هـ، عبر بوابة القبول الإلكترونية.

ويتمّ التقديم دون الحاجة إلى المراجعة أو إرسال أي وثائق أو مستندات للجامعة؛ حيث إنَّ إجراءات القبول إلكترونية مرتبطة مع أنظمة وزارة التعليم والمركز الوطني للقياس، ويستمر القبول حتى الساعة الـ12 ظهرًا من يوم الجمعة المقبل.

كما أعلنت جامعة تبوك مواعيد إجراءات القبول للمتقدمين والمتقدمات بطلب الالتحاق بالجامعة لعام 1442هـ، في أكثر من ٢٥ تخصصًا لدرجة البكالوريوس و٨ تخصصات لدرجة الدبلوم المشارك.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور زيد بصفر، أن بوابة القبول الإلكترونية ستفتح اليوم الإثنين، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 2/12/1441هـ ولمدة «11» يومًا، مشيرًا إلى أن الجامعة اعتمدت معايير جديدة في القبول تمثلت في 40% لدرجة الثانوية العامة، و40% لدرجة اختبار القدرات العامة، و20% لدرجة اختبار التحصيل الدراسي.

وأعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، اكتمال جاهزيتها لفتح ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ببرامج الانتظام ﻟﻠﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻠﻄﻼ‌ﺏ ﻭﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ المقبل 1442هـ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ بجدة ﻭﻓﺮﻉ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺮﺍﺑﻎ؛ حيث خصصت الجامعة أكثر من 13 ألف مقعد دراسي للطلاب والطالبات.

وذكرت جامعة الملك عبدالعزيز، بدء استقبال طلبات القبول من الأحد حتى يوم الإثنين الموافق 1441/11/29 ﻟﺨﺮّﻳﺠﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳُﻌﺎﺩﻟﻬﺎ، مشيرة إلى أن التقدم متاح ﻋﺒﺮ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ الإلكترونية «ﻋﺰﺯ»، والتي يمكن الانتقال لها مباشر بالضغط على الرابط التالي «من هنا».

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تبدأ جامعة نجران، اليوم الإثنين، استقبال طلبات القبول الإلكتروني لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للعام الجامعي 1441/1442هـ.

وحددت الجامعة الفترة من 22-27/11/1441هـ لمرحلة القبول الرئيس، فيما سيتم إعلان نتائج القبول يوم الثلاثاء 30 من الشهر الجاري، على أن يكون آخر موعد لتأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي يوم الخميس الثاني من شهر ذي الحجة المقبل.

كما حددت جامعة نجران يوم الإثنين 13 ذي الحجة موعدًا لانطلاق المرحلة الثانية للقبول الاحتياطي للفصلين حسب المقاعد المتاحة، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 ذي الحجة؛ حيث سيتم إعلان النتائج يوم السبت 25 من الشهر ذاته.

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