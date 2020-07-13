«توكلنا»: لا يمكن تعديل رقم الجوال بعد إتمام التسجيل بالتطبيق

أكد تطبيق «توكلنا» أنه لا يمكن تعديل رقم الجوال بعد إتمام التسجيل في التطبيق، حتى لو تم تعديله في «أبشر».

وجاء ذلك في رد من التطبيق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على استفسار مواطن عن إمكانية تعديل رقم الجوال في التطبيق.

وكان تطبيق «توكلنا» كشف، قبل يومين، عن كيفية التسجيل لمن لا يمتلك حسابًا في «أبشر»، ويرغب في الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات في الاختبار التحصيلي لهذا العام.

وذكر التطبيق، عبر تويتر، أن من ليس لديه حساب في «أبشر» من المواطنين أو المقيمين، عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين في «أبشر» من خلال خدمة باسم «تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا».

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وأشار التطبيق إلى أنه بعد تعريف رقم جوال أحد المسجلين في «أبشر»، يمكن للمواطن أو المقيم التسجيل في «توكلنا».

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