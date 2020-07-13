«الشورى» يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر

خلال جلسته العادية الـ50
وافق مجلس الشورى، اليوم الإثنين، على مشروع نظام مكافحة التستر.
وكانت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، عقدت بتاريخ 9 يوليو الجاري، اجتماعًا «عن بُعد» برئاسة عضو المجلس فيصل آل فاضل؛ لمناقشة مشروع نظام مكافحة التستر.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، أبرز ما تضمنته مسودة مشروع نظام مكافحة التستر، وضمان إسهام في تعزيز السياسات الاقتصادية ومكافحة اقتصاديات الظل، ودعم نمو قطاع التجزئة وتحسين جودته، والتضييق على منابع التستر.
وكذلك مناقشة وسائل تسهيل عملية الإبلاغ عن جرائم التستر، وحماية المبلغين، وتفعيل دور المواطن؛ ليكون مساهمًا فعالًا في مكافحة التستر، والعقوبات التي تم تغليظها في مشروع النظام الجديد.
كما يناقش الشورى، خلال جلسته اليوم الإثنين، مشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة.
وفي وقت سابق اليوم، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (سابقًا) في المملكة العربية السعودية والهيئة الفيدرالية للسياحة في روسيا الاتحادية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت «عن بُعد» برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.
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