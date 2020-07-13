«مهارات التطوع الاحترافي» في دورة افتراضية بوادي الدواسر

تُنظم وحدة العمل التطوعي في لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالخماسين في محافظة وادي الدواسر، يوم غدٍ الثلاثاء، دورة افتراضية مفتوحة للجنسين من جميع أفراد المجتمع، بعنوان «مهارات التطوع الاحترافي»؛ بهدف نشر ثقافة التطوع الاحترافي المثمر.

وسيتناول مُدرب الدورة خبير العمل التطوعي علي بن عبدالله الغانم، العديد من المحاور، ومن أهمها: المفاهيم العامة للعمل التطوعي، والمكاسب الفردية والمجتمعية للتطوع، ومهارات ومعايير العمل التطوعي الاحترافي، ومجالات التطوع المجتمعي، بالإضافة إلى الفرص التطوعية الافتراضية، واكتشاف منصة العمل التطوعي .

ودعت اللجنة الراغبين بالتسجيل في الدورة، إلى إرسال الاسم الرباعي برسالة عبر تطبيق واتساب على الرقم 0561321433.

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