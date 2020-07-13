رياح نشطة مثيرة للأتربة على المدينة المنورة ونجران

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، تنبيهًا برياح نشطة مثيرة للأتربة، على منطقتي المدينة المنورة ونجران.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن هناك نشاطًا للرياح السطحية وأتربة مثيرة، وتدني مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات «الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع».

وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة الجوية السابقة مستمرة حتى الساعة السابعة من مساءً الإثنين.

كما وجهت الأرصاد تنبيهًا برياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على منطقة نجران، وتشمل مدينة نجران، ومحافظات «بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة».

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وذكرت هيئة الأرصاد أن الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة السابعة مساءً الإثنين.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الإثنين، رياحًا نشطة على أجزاء من مناطق «الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، نجران، مكة المكرمة، القصيم، حائل، الليث، جازان» مع سماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

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