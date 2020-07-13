مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام معالجة المنشآت المتعثرة

وافق مجلس الشورى، اليوم الإثنين، على مشروع نظام معالجة أوضاع المنشآت المالية المهمة التي على وشك التعثر أو المتعثرة.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت «عن بُعد» برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ.

وكان الشورى وافق، صباح اليوم الإثنين، على مشروع نظام مكافحة التستر، الذي سيسهم في تعزيز السياسات الاقتصادية ومكافحة اقتصاديات الظل، ودعم نمو قطاع التجزئة وتحسين جودته، والتضييق على منابع التستر.

من جهة أخرى، طالب الشورى، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، بالتنسيق مع برنامج صحة العين ومكافحة العمى بوزارة الصحة، واللجنة الوطنية لمكافحة العمى «لمع» العمل على تفعيل دور إخصائي البصريات في مكافحة العمى والإعاقة البصرية في المملكة العربية السعودية .

كما طالبه بإجراء دراسة تقويمية شاملة لواقع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون؛ لتحديد أهم المعوقات المالية والتنظيمية التي تؤثر على أدائه وتقديم الحلول المناسبة لتطويره.

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وذكر الشورى، في قرار أصدره اليوم، أنه على مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون تفعيل البرنامج الوطني للتبرع وزراعة القرنية على مستوى المملكة، والتوسع في برامج التوعية بأهمية التبرع بالقرنية والحث عليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويناقش الشورى مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة ألأمريكية في شأن الامتيازات والحصانات القنصلية، المُعاد للمجلس لدراسته عملًا بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبوساق.

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