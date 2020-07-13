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القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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في برقيتين للملك وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

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وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس فرنسا، راجيًّا لحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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