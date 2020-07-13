السعودية اليوم / سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يلتقي مدير ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام



الدمام 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام المهندس وليد الفارس.

ونوه سموه في مستهل اللقاء بالدور المحوري للموانئ في تعزيز التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم، في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الموانئ بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مؤكداً سموه على ضرورة تعزيز قدرات المناولة والعمل على تمكين استثمارات القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة في الموانئ، بما يحقق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ لجعل المملكة محور ربط بين القارات الثلاث، والحرص على اتباع تعليمات السلامة والإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية، وتوحيد الجهود لاستمرارية الأعمال بأعلى مستويات الكفاءة.

وأشاد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بجهود منسوبي ميناء الملك عبدالعزيز خلال جائحة

من جانبه أعرب مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز وليد الفارس، باسمه وباسم منسوبي الميناء عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على حرصهما واهتمامها بالميناء كونه رافداً اقتصادياً للمنطقة والمملكة، ومتابعتهما الدائمة لأنشطة الميناء، مشيراً إلى أن الميناء حقق مناولة لأكثر من ٤٦٠ ألف حاوية، واستقبل ما يزيد على ٤١٣ سفينة.

// انتهى //

13:52ت م

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الدمام 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام المهندس وليد الفارس.ونوه سموه في مستهل اللقاء بالدور المحوري للموانئ في تعزيز التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم، في ظل التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الموانئ بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مؤكداً سموه على ضرورة تعزيز قدرات المناولة والعمل على تمكين استثمارات القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة في الموانئ، بما يحقق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ لجعل المملكة محور ربط بين القارات الثلاث، والحرص على اتباع تعليمات السلامة والإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية، وتوحيد الجهود لاستمرارية الأعمال بأعلى مستويات الكفاءة.وأشاد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بجهود منسوبي ميناء الملك عبدالعزيز خلال جائحة كورونا المستجد.من جانبه أعرب مدير عام ميناء الملك عبدالعزيز وليد الفارس، باسمه وباسم منسوبي الميناء عن الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على حرصهما واهتمامها بالميناء كونه رافداً اقتصادياً للمنطقة والمملكة، ومتابعتهما الدائمة لأنشطة الميناء، مشيراً إلى أن الميناء حقق مناولة لأكثر من ٤٦٠ ألف حاوية، واستقبل ما يزيد على ٤١٣ سفينة.// انتهى //13:52ت م0100

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