

تبوك 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم،- عن بُعد - و عبر الاتصال المرئي مذكرة تفاهم وشراكة مع شركة الاتجاهات الهادفة للاتصالات وتقنية المعلومات، من أجل تعزيز التعاون المشترك من خلال أعمال التصميم والبرمجة.

وركزت المذكرة التي وقعها مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري والمدير التنفيذي للشركة عبدالمنعم الجمعة على عدة محاور أهمها :تأهيل منسوبي ومنسوبات تعليم تبوك تقنيًا و تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل الإنفاق وتطبيق خدمات جديدة وتسهيل وصول المعلومات للمستفيدين.

ورحب مدير التعليم بعقد مثل هذه الشراكات، التي تصب في خدمة التعليم بالمنطقة ما يعزز الدور الكبير لأهمية الشراكة المجتمعية والسعي قدمًا نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

13:49ت م

0099





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم تبوك يوقع مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.