السعودية اليوم / ممثلة الأمم المتحدة في العراق تؤكد استمرار دعم المنظمة الدولية لجهود العراق في مكافحة جائحة كورونا



بغداد 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت استمرار دعم المنظمة الدولية لجهود العراق في مكافحة جائحة

ورحبت الممثلة الأممية في تصريح لجريدة "الصباح" العراقية الرسمية نشرته اليوم بالحوار العراقي - الأمريكي وأي حوار آخر يسهم في استقرار العراق وازدهاره وسيادته على المدى الطويل.

ودعت بلاسخارت إلى استمرار العمل من أجل إقامة انتخابات شفافة تعيد بناء ثقة الجمهور العراقي , مشددة على ضرورة حماية المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات من التدخلات السياسية.

وأكدت أن المنظمة الدولية تولي اهتماما خاصا بأوضاع النازحين واللاجئين العراقيين في المخيمات، من خلال توسيع نطاق الاستجابة للطوارئ .

// انتهى //

13:43ت م

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بغداد 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت استمرار دعم المنظمة الدولية لجهود العراق في مكافحة جائحة كورونا ، والعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة لتقديم المساعدة لتطويق هذا الوباء،ورحبت الممثلة الأممية في تصريح لجريدة "الصباح" العراقية الرسمية نشرته اليوم بالحوار العراقي - الأمريكي وأي حوار آخر يسهم في استقرار العراق وازدهاره وسيادته على المدى الطويل.ودعت بلاسخارت إلى استمرار العمل من أجل إقامة انتخابات شفافة تعيد بناء ثقة الجمهور العراقي , مشددة على ضرورة حماية المفوضية العراقية العليا المستقلة للانتخابات من التدخلات السياسية.وأكدت أن المنظمة الدولية تولي اهتماما خاصا بأوضاع النازحين واللاجئين العراقيين في المخيمات، من خلال توسيع نطاق الاستجابة للطوارئ .// انتهى //13:43ت م0096

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