السعودية اليوم / أمانة الطائف تحقق معايير السلامة اللازمة رقابياً على الأنشطة التجارية



الطائف 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

أسهمت الجولات الرقابية للإدارات الإشرافية وللبلديات الفرعية والبلدية النسائية الفرعية بأمانة الطائف في ضبط أكثر من 290 مخالفة للإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية بالأنشطة التجارية بالطائف وضواحيها.

وشملت الجولات الرقابية المطاعم والمطابخ والمخابز والمغاسل ومحال بيع المواد الغذائية ومطاعم الوجبات السريعة ومحال العطارة والأنشطة التجارية المختلفة، بالإضافة إلى البرامج والأنشطة ذات الارتياد المتزايد مثل المشاغل والأسواق والمراكز التجارية ومحال التجميل.

وركزت الفرق الرقابية على التزام الأنشطة بتوفير وسائل السلامة الشخصية كالمعقمات والكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي وتعقيم مرافق الأنشطة بشكل دوري.

ورصدت الجولات الرقابية مخالفات للاشتراطات الصحية تمثلت في تدني مستوى النظافة وسوء أدوات التحضير وتخزين وحفظ المكونات الغذائية بصورة غير صحية، وعدم وجود مصايد للحرات وفتحات للتهوية، كما ضبط مخالفات نظامية تتعلق بانتهاء الشهادات الصحية والرخص البلدية.

وأوضحت امانة الطائف أن الجولات الرقابية مستمرة لتحقيق معايير السلامة اللازمة، وتطبيق التدابير الوقائية والتي من شأنها تقليل انتشار العدوى، وتتأكد الفرق الميدانية من سريان صلاحية الشهادات الصحية للعاملين وذلك لضمان سلامتهم من الأمراض، وذلك ضمن المساعي الحثيثة للفرق الرقابية في رفع كفاءة الخدمات المقدمة بالأنشطة التجارية وسلامة الأهالي والزوار، وتطبيق الأنظمة حيال التجاوزات والمخالفات المضبوطة.

وراقبت الفرق الميدانية الأنشطة التجارية الواقعة بمحطات الوقود وعلى الطرق السريعة تزامناً مع حركة المصطافين بين مناطق المملكة وبلغ عدد المخالفات التي طبقت عليها لائحةالجزاءات البلدية أكثر من 420 مخالفة في أكثر من 5000 مرفق تجاري شملتها الجولات الرقابية بأنحاء المحافظة.

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13:42ت م

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