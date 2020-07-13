السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يدشن مشروعات صحية بأكثر من 189 مليون ريال



جيزان 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليه 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، عدد من المشروعات الصحية التي نفذتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة خلال العام الحالي ، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 189 مليون ريال ، وذلك بمقر مركز القيادة والتحكم التابع للمديرية بمدينة جيزان.

وقام سموه فور وصوله بجولة على مركز القيادة والتحكم شملت مركز المعلومات والأمراض المعدية ومبنى الخدمات والترفيه.

آثر ذلك دشن سمو نائب أمير المنطقة المشروعات الصحية ، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالرحمن بن دبي الحربي عن المشروعات التي شملت ، تفعيل وتشغيل "300" سرير بمستشفيات المنطقة ، وتشغيل تسع عيادات خاصة بفحص فيروس

واستمع سموه والحضور لشرح مماثل من مساعد مدير عام الشؤون الصحية بجازان للتخطيط والتحول الدكتور عواجي بن قاسم النعمي عن المشروعات الصحية المنفذة ، وسير العمل ومراحل الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة.

وبحث سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز عقب تدشين المشروعات مع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة وعدد من منسوبي المديرية ، احتياجات المنطقة ومن المرافق والخدمات الصحية والسبل الكفيلة بتوفير كل ما يخدم المواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز المنطقة انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

ونوه سموه بما قدمه منسوبي الصحة ويقدمونه من خدمات صحية وتوعوية فيما يخص فيروس كورونا وغيرها من الخدمات التي تقع ضمن أعمالهم اليومية ، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وبذل كل ما فيه الخير والفائدة ، راجياً العون والسداد من الله تعالى للجميع.

حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

//انتهى//

13:41ت م

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جيزان 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليه 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، عدد من المشروعات الصحية التي نفذتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة خلال العام الحالي ، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 189 مليون ريال ، وذلك بمقر مركز القيادة والتحكم التابع للمديرية بمدينة جيزان.وقام سموه فور وصوله بجولة على مركز القيادة والتحكم شملت مركز المعلومات والأمراض المعدية ومبنى الخدمات والترفيه.آثر ذلك دشن سمو نائب أمير المنطقة المشروعات الصحية ، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالرحمن بن دبي الحربي عن المشروعات التي شملت ، تفعيل وتشغيل "300" سرير بمستشفيات المنطقة ، وتشغيل تسع عيادات خاصة بفحص فيروس كورونا "تأكد" بعدد من المراكز الصحية بالمنطقة ، وتسع عيادات للفحص قبل الزواج بالمراكز الصحية ، وافتتاح أسرة العناية المركزة بمستشفيات "الملك فهد المركزي بجازان ، وصبيا العام ، وأبو عريش العام " ، وافتتاح أسرة العناية المركزة لحدثي الولادة والأطفال ، ووحدة الحروق بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان ، والمدينة السكنية للكادر الصحي ، وحضانة الأطفال بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان.واستمع سموه والحضور لشرح مماثل من مساعد مدير عام الشؤون الصحية بجازان للتخطيط والتحول الدكتور عواجي بن قاسم النعمي عن المشروعات الصحية المنفذة ، وسير العمل ومراحل الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة.وبحث سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز عقب تدشين المشروعات مع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة وعدد من منسوبي المديرية ، احتياجات المنطقة ومن المرافق والخدمات الصحية والسبل الكفيلة بتوفير كل ما يخدم المواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز المنطقة انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.ونوه سموه بما قدمه منسوبي الصحة ويقدمونه من خدمات صحية وتوعوية فيما يخص فيروس كورونا وغيرها من الخدمات التي تقع ضمن أعمالهم اليومية ، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وبذل كل ما فيه الخير والفائدة ، راجياً العون والسداد من الله تعالى للجميع.حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.//انتهى//13:41ت م0093

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