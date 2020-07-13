السعودية اليوم / ‬أمانة الشرقية تنفذ 991 جولة رقابية



الدمام 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليه 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 991 جولة رقابية استهدفت الأسواق المركزية والمراكز التجارية ومساكن العمال التي أسفرت عن ضبط 34 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية و46 مخالفة عدم التقيد بالتدابير الصحية.

وأكدت أمانة الشرقية على استمرار الجولات الرقابية على مختلف المنشآت التجارية والمرافق العامة للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، داعية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة من قِبَل الدولة، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات 940.

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13:28ت م

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