السعودية اليوم / هيئة حقوق الإنسان تنظم برنامجاً للإعلاميين بعنوان "النهج الصحفي القائم على حقوق الإنسان "



الرياض 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

يفتتح معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد غداً الثلاثاء بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة السيدة ناتالي فوستيه، البرنامج التدريبي للإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام بالمملكة بعنوان "النهج الصحفي القائم على حقوق الإنسان"،الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمشاركة متخصصين في مجال الإعلام، ومسؤولين دوليين من المفوضية.

ويهدف البرنامج الذي سيقام عن بعد ولمدة يومين إلى تطوير قدرات المشاركين من الإعلاميين والإعلاميات في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، وتعريفهم بالإطار الدولي لحقوق الإنسان وآلية عمله، وصقل مهاراتهم لتناول هذه القضايا في المحتوى المرئي والمسموع والمقروء

والرقمي، والتدريب على الكتابة في الشأن الإنساني، وتطبيق مفاهيم حقوق الإنسان في العمل الصحفي، إضافة إلى إيجاد شراكة إستراتيجية مع الإعلام.

وتتناول جلسات اليوم الأول موضوعات : القانون الدولي لحقوق الإنسان عبر التطرق للمواثيق الأساسية ذات الصلة، ومنظومة الأمم المتحدة والنظام الدولي لحقوق الانسان وآلية عمله، ومفاهيم ومصلحات حقوق الإنسان، ونظرة عامة على التنظيم القانوني للنشر الإعلامي في المملكة.

أما جلسات اليوم الثاني فتشمل موضوعاتها ، أهمية دور الصحفي والصحفية في تعزيز حقوق الإنسان، وحرية الرأي والتعبير وأهميتها وفقاً للمواثيق الدولية والقيود المفروضة عليها، والجوانب الأخلاقية لمهنة الصحافة.

كما تشمل النهج القائم على حقوق الإنسان في العمل الصحفي من خلال تعريفه، والمبادئ التي يراعيها، والمنفعة من استخدام هذا النهج في العمل الصحفي، وتعزيز الجوانب المعرفية بتغطية واحترام حقوق الإنسان أثناء التغطية الصحفية .

وسيتعرف المشاركون على تجارب صحفية في مجال حماية حقوق الانسان من خلال العمل الصحفي، إلى جانب قيام مجموعات العمل بتغطية موضوعات صحفية باستخدام النهج القائم على حقوق الإنسان.

// انتهى //

13:27ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.