السعودية اليوم / فلسطين تسجل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 298 إصابات مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6036 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41 حالة وفاة ، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1258 حالة.

// انتهى //

13:24ت م

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رام الله 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 298 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 6036 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41 حالة وفاة ، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1258 حالة.// انتهى //13:24ت م0087

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