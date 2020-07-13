

تبوك 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز، حفل جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 31 بعد غدٍ الأربعاء وذلك بمقر الإمارة بتبوك.

وسيكرم سموه المتميزين في مجالات الجائزة المختلفة التي تشمل : جائزة التميز في الخدمة المجتمعية وجائزة التميز في الإبداع والابتكار بالإضافة إلى التحصيل العلمي .

وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز تحظى برعاية ودعم مادي ومعنوي من سمو أمير منطقة تبوك منذ انطلاق مسيرتها الممتدة لأكثر من 31 عاماً، حتى أضحت واجهة حضارية وثقافية مميزة لمنطقة تبوك وحافزاً للتنافس بين الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي ومجالاً للتميز بين الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية.

وبين اللحيدان أن الجائزة شهدت هذا العام إضافة مجالين هما : " التميز في الخدمة المجتمعية " و" التميز في الإبداع والابتكار ".

وأعرب أمين عام الجائزة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك على دعمه الدائم لأبناء وبنات المنطقة والتكريم الذي يحظى به المتميزون والمتفوقون .

// انتهى //

13:12ت م

0082





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يرعى جائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ 31 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.