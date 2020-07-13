السعودية اليوم / سفير المملكة لدى لبنان يستقبل السفيرة الإيطالية



بيروت 22 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 13 يوليو 2020 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مقر إقامته في اليرزة السفيرة الإيطالية لدى لبنان نيكوليتا بومباردييري.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

13:11ت م

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