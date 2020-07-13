محدث.. أزمة فيديو مرتضى منصور.. استغاثة و6 بيانات

أقدم نادي الأهلي المصري على تصعيد جديد بخصوص أزمة فيديو مرتضى منصور، رئيس الغريم التقليدي الزمالك، الذي انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا منسوبا لرئيس الزمالك، يتضمن عبارات خادشة للحياء ضد الخطيب ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، بجانب المسؤولين في مصر.

مجلس النواب

ووجه محمود الخطيب رئيس الأهلي المصري، نداءً لمجلس النواب برئاسة علي عبدالعال وكافة مسؤولي وقيادات الدولة، مجددا طلبه برفع الحصانة عن مرتضى منصور نظيره في الغريم التقليدي الزمالك.

وأصدر الأهلي بيانا رسميا يوم الأحد، قال فيه إن "الخطيب يوجه نداءً أخيرا لمجلس النواب، مطالبا بتفعيل القانون قبل فوات الأوان ورفع الحصانة عن رئيس الزمالك، الذي سب وأهان 100 مليون مصري".



وقال الخطيب في خطابه لرئيس مجلس النواب: "عام ونصف من الشتائم والسباب والاتهامات الباطلة والأكاذيب والخوض في الأعراض، وكل هذا لم يحرك ساكناً، وكأن رئيس الزمالك فوق القانون، في الوقت الذي يحرص فيه ويؤكد دائماً عبد الفتاح السيسي (رئيس مصر) أنه لا يوجد شخص فوق القانون".

وجاء في الخطاب أيضاً أن: "عدم محاسبة رئيس الزمالك على جرائمه السابقة واحتمائه بالحصانة البرلمانية، جعلته يتمادى في تجاوزاته وإساءاته التي فاقت كل الحدود، حتى جاء الفيديو الأخير والذي تم تصويره داخل نادي الزمالك على مسمع ومرأى من الجمهور، وسب فيه كل المصريين بلا استثناء بعبارات يعف اللسان عن ذكرها".

كما تقدم الأهلي ببلاغ إلى النائب العام، بداعي إهانة رئيس الزمالك للبلد ومؤسساتها، بالإضافة إلى 100 مليون مصري.

مجلس الوزراء

من ناحية أخرى، طالب الخطيب، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في خطاب رسمي، بالتأكيد على ما يعلنه دوما ويشير إليه بوضوح عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأنه لا يوجد شخص فوق القانون.

وطالب رئيس الأهلي بمحاسبة رئيس نادي الزمالك، نظرا لما أسماه بتجاوزاته غير الأخلاقية الفجة التي تسيء إلى سمعة الأسر والعائلات وتهدد قيم وثوابت المجتمع المصري.

وقال الخطيب في بيانه لرئيس الحكومة إن الأهلي تقدم بشكواه عدة مرات لإيقاف ما أسماه بخروقات رئيس الزمالك، الذي يكيل السباب والشتائم ويخوض في الأعراض دون حسيب أو رقيب.

وأكد رئيس الأهلي أن النادي لم يتلقَّ أي رد على مدار عام ونصف العام من الشتائم والسباب والألفاظ الخارجة، رغم خطورة ما يحدث على وحدة الصف بين أبناء الوطن، وفقا لما وصفه في البيان.

واعتبر الخطاب أيضا أن الجهات المعنية تركت رئيس الزمالك يعبث بسمعة العائلات ويكيل الاتهامات الكاذبة، بدعوى أن الحصانة البرلمانية تحميه وتقف حائلا ضد مثوله أمام جهات التحقيق لمحاسبته عن الجرائم التي ارتكبها بالقانون.

وأشار الأهلي إلى أن الفيديو الأخير لرئيس الزمالك، الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ليس فقط سب رئيس الأهلي وعائلته، ولكن أهان فيه مائة مليون مصري على الملأ.

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وقال رئيس الأهلي في خطابه لرئيس الوزراء إن مصر دولة قانون ولكن ما يفعله رئيس الزمالك دون حساب يؤكد على أنه فوق القانون، بعدما أهان الشعب المصري بأكمله دون استثناء، حيث لا يرى من بين أفراده رجلا، من وجهة نظره.

وأكد الخطيب على ثقته بأن رئيس الحكومة لن يقبل بأية حال إهانة الشعب، ولن يسمح للحصانة البرلمانية أن تحمي من أهان الشعب، وأن تفعيل القانون هو الخيار الوحيد لمواجهة المتجاوزين قبل حدوث فتنة لا تحمد عقباها بين جماهير الأهلي والزمالك.

زوجة الخطيب تستغيث

من جانبها أبدت نيرفين فريد زوجة رئيس الأهلي، استيائها الشديد من المقطع المتداول لمرتضى منصور، مطالبة المسؤولين بسرعة التحرك واتخاذ قرار صارم ضده.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيس بوك": "أنا ابنة رجل مقاتل من الجيش المصري، أعطى عمره وصحته للبلد، وزوجة رجل أعطى كل ما يستطيع من جهد وعرق وصحة لمصر، ومازال يعطي".

وأضافت: "لم نطالب بالمقابل لأن خدمة البلد فخر وعزة وواجب، ولكني أطالب بحقي في الحياة مرفوعة الرأس لأني كابنة مقاتل تربيت على الكرامة وعزة النفس، وكزوجة رجل أراه أشرف الرجال وأنقاهم وأصدقهم حباً لوطنه وبلده وأهل بلده؛ حقنا أن نعيش فى بلدنا آمنين مطمئنين".

واختتمت بقولها: "تحملنا خلال الفترة الماضية الكثير والكثير، وخاطبنا كل العقلاء وطرقنا كل الأبواب.. أعطينا الكثير من أعصابنا وصحتنا وتحملنا مالا يتحمله سوى ذوي الهمم الصلبة، ولكن فاض الكيل.. أريد حقي وإن لم تغيثونا فالله غالب على أمره".

نفي مرتضى منصور

كان رئيس الزمالك أصدر بيانين رسميين فجر يوم الأحد، ووصف الأمر بالمهزلة والفضيحة، مدعيا أن بطلها هو ضابط مخابرات قطري يدعى أبوسنيدة.

وجاء في البيان أن رئيس الزمالك "تلقى على تليفونه الخاص في تمام الساعة 3 و54 دقيقة فجر يوم الأحد، رسالة من الضابط القطري يعترف فيها بأنه من قام بفبركه التسجيل الكاذب، الذي قام بنشره عن طريق أذنابه في مصر وعملائه المعروفين بالاسم، ليفضحهم أمام الجميع ويثبت أنهم متورطون في هذه المهزلة والفضيحة".

ووصف منصور ما حدث من الضابط القطري بأنه "فاشل"، لأنه إن نجح في تقليد الصوت متسائلا: "أين صورتي وأنا أتحدث؟".

كما تقدم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ببلاغ للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد ضابط المخابرات القطرية وآخرين بعد نشر تسجيل صوتي مفبرك.

وتضمن البلاغ ارتكاب ضابط المخابرات بمساعدة آخرين لأفعال الهدف منها إشعال نار الفتنة في مصر سواء بين المسلمين والمسيحيين أو بين جمهور ناديي الأهلي والزمالك.

كما تضمن البلاغ سابقة للمدعو بإشعال أزمة سابقة بين الزمالك وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه اللسعودية.

وطالب رئيس الزمالك النائب العام باتخاذ اللازم قانونا تجاه المذكورين بعد بث فيديوهات مركبة ونشر اخبار كاذبة لبث الفتنة.